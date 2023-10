Israele dà l'ordine di evacuazione a chi vive nella parte nord di Gaza entro 24 ore

Foto Ap via LaPresse

A nord di Wadi Gaza vivono circa 1,1 milione di persone. L'Onu a criticato la scelta. Per il portavoce delle Forze di difesa israeliane Jonathan Conricus l'ordine di evacuazione anticipata fa parte delle "misure umanitarie"

Il rullo del Foglio: tutto quello che è utile sapere – e niente di più – per capire cosa succede dopo l'attacco di Hamas a Israele

I FATTI DI OGGI IN BREVE: Israele ha dato l'ordine di evaquazione a chi vive nella parte nord di Gaza: devono spostarsi a sud nelle prossime 24 ore. Si avvicina l'offensiva via terra dell'esercito israeliano. L'Onu ha criticato la scelta d'Israele. Hamas ha risposto vietando ai cittadini di lasciare le proprie abitazioni.

Hamas ha dato l'ordine ai cittadini di non lasciare le proprie abitazioni

Dopo la richiesta di evacuazione di Israele, è intervenuto Hamas. Il gruppo terroristico ha dato l'ordine alla popolazione di Gaza di non lasciare le loro case e ha accusato Israele di impegnarsi in una “guerra psicologica” inviando messaggi che invitavano i civili palestinesi e i dipendenti delle organizzazioni internazionali a evacuare nel sud di Gaza.

“L’occupazione sta tentando di diffondere e far circolare falsa propaganda, con l’obiettivo di creare confusione tra i cittadini e minare la stabilità del nostro fronte interno”, si legge nella dichiarazione. I dipendenti delle “istituzioni internazionali” sono rimasti ai loro posti e non hanno evacuato, afferma la nota. Quest'ultima affermazione di Hamas non è stata verificata da un organo di stampa indipendente.

Israele ordina ai civili di evacuare la parte nord di Gaza

L'Onu ha reso noto che l'esercito israeliano ha ordinato a tutte le persone che vivono a nord di Wadi Gaza (ossia la valle fluviale situata attorno al centro della Striscia di Gaza, che serpeggia per tutta la sua larghezza e termina nel Mar Mediterraneo) di trasferirsi nella parte meriodionale della città entro le prossime 24 ore. L'allarme è stato dato poco prima di mezzanotte, ora di Gaza e Gerusalemme. Israele è da domenica, in risposta agli attentati di Hamas di sabato, che sta radunando soldati, artiglieria pesante e carri armati al confine della Striscia di Gaza e l'offensiva via terra sembra essere sempre più vicina.

Secondo il portavoce delle Forze di difesa israeliane Jonathan Conricus l'ordine di evacuazione anticipata fa parte delle "misure umanitarie" che Israele vuole adottare nella Striscia di Gaza. Sempre Cinricus aveva detto in un video pubblicato su X che l'obiettivo delle forze armate israeliane era quello di salvare più vite umane possibili: "I civili non sono nostri nemici".

Di diverso avviso è l'Onu, che ha criticato la decisione di Israle, facendo "appello con forza affinché qualsiasi ordine del genere, se confermato, venga annullato, evitando ciò che potrebbe trasformare quella che è già una tragedia in una situazione calamitosa".

Israele accusato di aver utilizzato bombe con fosforo bianco a Gaza

Human Rights Watch ha accusato Israele di aver utilizzato bombe al fosforo bianco nel corso dei bombardamenti sulla Striscia di Gaza. L'esercito israeliano ha dichiarato a Reuters di "non essere attualmente a conoscenza dell'uso di armi contenenti fosforo bianco a Gaza".

La Convenzione sulle armi chimiche non considera il fosforo bianco un'arma chimica, anche se ci sono alcuni paesi che hanno inserito questa sostanza all'interno dell'elenco.

Secondo le convenzioni internazionali, le bombe al fosforo bianco possono essere utilizzate solamente a scopo di illuminazione o per nascondere le proprie truppe in caso di ritirata. Si tratta infatti di una sostanza pericolosa, perché a contatto con l'ossigeno produce anidride fosforica e questa a contatto con l'acqua acido fosforico. Il calore generato dalle due trasformazioni può ustionare gravemente le persone e