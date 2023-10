Populista, confuso, radicale: questo è un altro Pd

All’opposizione da qualche mese per la prima volta in molti anni, il Pd “sembra aver perso sotto la guida di Schlein tutto l’aplomb governativo che aveva coltivato dagli anni Novanta del secolo scorso”, ha scritto Vittorio Emanuele Parsi a proposito del tentativo della segretaria dem di sfilare il suo partito dal sostegno all’impegno (preso da tutti i governi appoggiati dal Pd) di arrivare a investire nella difesa almeno il 2 per cento del pil. Il “richiamo della foresta” delle sue origini movimentiste, osserva Parsi, rischia di trasformare il Pd “nel rimorchio delle iniziative del radical-populismo dei pentastellati in salsa contiana”: “Mi pare che più che verso un ‘campo largo’ Schlein stia trascinando il partito verso un ‘campo minato’, senza però conoscere l’ubicazione delle mine, con esiti pericolosi per il Pd e per il paese, che di un’opposizione responsabile e credibile ha disperatamente bisogno, se non si vuole che la democrazia dell’alternanza si riduca a una mera formula”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE