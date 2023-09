Così con la sua nuova corrente Franceschini offre le garanzie del Pd al Colle

Dove va l’arcipelago di Franceschini? Per ora nessuno può predirlo con certezza. Eppure pare che l’ex ministro abbia sentito soprattutto l’urgenza di comunicare per vie informali che il Pd, nel grande gioco della politica che è soprattutto management dell’imprevisto, non ha alcuna voglia di rimanere alla porta. L’obiettivo è anche offrire una sponda a soluzioni istituzionali emergenziali, qualora ce ne fosse bisogno. Sapendo che è premura del Partito democratico continuare a offrire di sé l’immagine di “partito di governo”. Parafrando un verso dei Post Nebbia: è destabilizzante realizzare che in fondo non si sta poi così male all’opposizione. Ma meglio farsi trovare pronti se tutto dovesse caracollare. Soprattutto se è la stessa premier Meloni a dire, come ha fatto ieri a Malta parlando della crescita dello spread, che “i soliti noti vorrebbero il governo tecnico e la sinistra ha già la lista ministri”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE