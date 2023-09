Silenzio, non parla Elly

Vorremmo per una volta spezzare una lancia a favore di Elly Schlein che non guarda la televisione e dunque mercoledì, col suo implacabile sorriso, ha spiegato di non avere visto lo spot sulla pesca dell’Esselunga. Ecco. Finalmente una che evita di commentare solennemente ogni caduta di foglia. La cosa insomma è assolutamente apprezzabile, anche se in realtà probabilmente Schlein lo spot dell’Esselunga alla fine lo vedrà (sebbene tra dieci giorni, che è il suo tempo medio di reazione: tipo la visita a Lampedusa).

