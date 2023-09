Una road map pd per l'immigrazione. Parla Matteo Orfini

I migranti a Lampedusa, la tensione Roma-Berlino, la polemica Lega-Germania sulle ong, il faccia a faccia tra la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron, i sindaci e i governatori che denunciano l’ingestibilità sul campo, le differenze di opinione all’interno della destra e del governo. Il Pd, principale partito d’opposizione, ha la possibilità di mettere in campo un’idea, una strategia, una road map alternativa. Quale? Il deputato Matteo Orfini, da sempre impegnato sul fronte immigrazione, vede un percorso in cinque punti. “Se è vero che la destra ha fallito”, dice Orfini, “visto che oltretutto da un anno parla quasi solo di questo argomento, dobbiamo essere molto chiari su quello che faremmo noi se fossimo nella posizione di gestire una situazione del genere. Per questo penso sia fondamentale, per prima cosa, smetterla con la retorica sugli accordi bilaterali con i dittatori africani. Non hanno funzionato. Certo, questo tipo di politica è stata implementata anche in precedenza dalla sinistra, ai tempi di Marco Minniti e Paolo Gentiloni, ma si è capito nel tempo che non è la strada giusta. Dobbiamo quindi smontare questo meccanismo e rilanciare un modello incardinato sulla cooperazione internazionale. Per fare questo, serve un investimento. Chiediamo al governo quanto pensa di destinare a questo capitolo nella legge di bilancio. I tempi sono stretti. E’ necessario, ora, avere chiara l’entità della cifra prevista”.

