Progettare lo sviluppo: i Piani Mattei esistono e vanno messi in rete

“Saremo i primi a dare il buon esempio con il Piano Mattei per l’Africa”. La settimana scorsa, all’Onu, Giorgia Meloni ha insistito su una delle sue immagini progettuali preferite, un ‘piano’ sappia coniugare interessi (energetici) nazionali e sviluppo “non predatorio” dell’Africa. Nella visione della premier pesa in verità anche la preoccupazione, elettoralistica, agitata da popolazioni africane “facili prede del terrorismo e del fondamentalismo”. Più paura che sviluppo, anche se si parla di “cooperazione da pari a pari, l’Africa non ha bisogno di carità, ma di essere messa in condizioni di competere ad armi pari, di investimenti strategici che leghino i destini delle nazioni”.

