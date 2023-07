Ecco come prende forma il "piano Mattei" di Meloni

La conferenza sulle migrazioni si conclude con la discussione di un documento che lancia il “processo di Roma”, che è la forma definitiva assunta dal piano Mattei su cui è impegnato il governo italiano. Si tratta di un programma ambizioso che punta a uno sviluppo delle aree africane e mediorientali nelle quali ha origine il fenomeno migratorio che consenta di limitarne la portata e a una repressione anche internazionale delle organizzazioni per la tratta dei migranti clandestini. Il dato più interessante è il riconoscimento del carattere strutturale e non emergenziale del fenomeno migratorio, determinato dalle tensioni e dai conflitti locali, ma anche dall’esplosione demografica africana contemporanea a una serie di ragioni, climatiche, economiche, ma anche di debolezza delle strutture statali e della stratificazione sociale che ne ostacolano lo sviluppo. L’altro dato rilevante è la volontà di affrontare i problemi sulla base di un rispetto delle autorità e delle strutture istituzionali che debbono dialogare su un piede di parità. Si tratta di superare ogni timore di un carattere in qualche modo imperialistico o post colonialistico, anche per contrastare la propagandai soprattutto russa e cinese che puntano rinfocolare le tensioni anticoloniali per escludere l’occidente e sostituirlo nel dominio di queste aree.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE