I migranti che servono alle imprese in cerca di lavoratori sono già in Italia

Il governo sceglie a parole la linea dura sui migranti. Prima l’estensione a 18 mesi del periodo massimo di detenzione nei centri di permanenza per i rimpatri (Cpr), poi la richiesta di una fideiussione bancaria di quasi 5.000 euro per non esservi trattenuto. Una strategia che tuttavia nei fatti non ha pagato in passato, e che difficilmente otterrà qualche risultato concreto in futuro. Per di più in un momento in cui il nostro paese ha un bisogno pressante di persone che possano soddisfare le richieste di lavoratori da parte delle imprese. Finalmente nel dibattito pubblico italiano ha prevalso l’obiettività: oggi tutti – governo e opposizioni – sono consapevoli della necessità di vie di immigrazione legali per far entrare i lavoratori necessari. Fino a pochi anni fa una parte significativa della politica ancora rifiutava la possibilità che gli stranieri potessero occupare posti di lavoro “che gli italiani non vogliono più”. Nel luglio scorso quegli stessi partiti hanno firmato un decreto “Flussi” che ha raddoppiato le quote di cittadini extracomunitari che potranno entrare in Italia nei prossimi tre anni, ammettendo che ne servirebbero altri 400 mila in più per soddisfare le richieste dei datori di lavoro. Una decisione che colpevolmente la sinistra non ha mai avuto il coraggio di prendere negli anni al potere.

