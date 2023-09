Pizzo di stato. La cauzione stile scafisti per gli immigrati è così surreale che non pare vera

La definiscono “garanzia finanziaria”. E’, in sostanza, una cauzione. Le cose stanno così. Da oggi, tramite un decreto del governo in attuazione del dl Cutro, il migrante che arriva in Italia e avanza richiesta d’asilo, per evitare di essere trattenuto in centri specifici o nei Centri per i rimpatri (i previsti Centri per le procedure accelerate di frontiera ancora non ci sono), può versare una somma di quasi 5 mila euro. Sono 4.938 euro, per esattezza: e varranno per separare, evidentemente, i disgraziati semplici dai reietti. Insomma su un piano del rispetto dei diritti costituzionali ci sarebbe da discutere. Ma qui, al di là degli aspetti umanitari, in dubbio c’è il buon senso.

