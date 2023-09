Meloni riceve Macron a Roma. Cerca nuovi alleati sui migranti, e intanto litiga con Scholz

Il capo dell'Eliseo arriva in Italia per i funerali di Napolitano e incontra la premier. Lei intanto scrive a Scholz e fa brillare uno scontro diplomatico con Berlino riguardo a una notizia sui fondi alle ong che è risaputa da quasi un anno. Nelle tensioni interne il perché di un tempismo bizzarro

La domenica accarezza Parigi, il lunedì bastona Berlino. In mezzo ci sono i migranti e nell’ombra Matteo Salvini che soffia sul fuoco. Giorgia Meloni si muove in questo paesaggio elettorale con vista su Bruxelles, tra Le Pen e von der Leyen. E così il giorno prima di incontrare Emmanuel Macron a Roma – complici i funerali di stato di Giorgio Napolitano – la premier scrive al “caro Olaf” e fa brillare uno scontro diplomatico con la Germania che ormai cova da giorni. Una scelta che anticipa le parole di domenica nei confronti del presidente amico-nemico francese a cui aveva fatto sapere di aver ricevuto con “grande interesse la proposta di collaborazione in tema di contrasto all’immigrazione illegale”. E dunque, dopo le tensioni di quasi un anno fa sempre sugli sbarchi, adesso Parigi è un’alleata. Perché è “evidente che Italia, Francia e Ue debbano agire insieme per sostenere gli stati di origine dei migranti e per aiutare gli stati di transito a smantellare le reti criminali di trafficanti di esseri umani”.