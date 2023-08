Il trumpismo è una minaccia per l'algoritmo della moderazione meloniana

L'eventuale rinascita politica di Trump potrebbe frenare il processo di allontamento dal populismo di Meloni. Ma una scappatoia c’è ed è in Europa. Appunti per l’Economist

Noi ottimisti, giocando con il gusto del paradosso, ci rallegriamo ogni giorno, anche nei giorni meno allegri, nel vedere un governo sovranista costretto a fare i conti con il peso delle sciocchezze raccontate nel passato. Osservare un governo incoerente, deciso cioè ad archiviare buona parte delle sue promesse scellerate per non essere evidentemente incompatibile con la realtà, è un oggettivo spasso quotidiano. E su questo giornale, da mesi, ci divertiamo con un po’ di malizia a elogiare Giorgia Meloni non tanto per quello che fa quanto soprattutto per quello che non fa.