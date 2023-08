Il processo a Trump è un test sul complottismo dei suoi follower (vale anche per Meloni)

Tutto è collegato. Niente succede per caso. Le cose non sono quello che sembrano essere. La parola che compare con più frequenza nelle quarantacinque pagine introduttive scritte dal giurì che ha incriminato Donald Trump per una serie di presunti crimini commessi nel tentativo di ribaltare i risultati delle elezioni del 2020 è una ed è una parola che risuonerà con una certa familiarità alle orecchie dei sovranisti di mezzo mondo: “Conspiracy”. La parola “conspiracy”, lo sapete, si traduce solitamente con “cospirazione”. La cospirazione solitamente sfocia in complottismo. Il complottismo tendenzialmente fa rima con sovranismo.

