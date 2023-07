I filmati degli scatoloni top secret a casa di Trump, il 6 gennaio e i tormenti dei repubblicani

Chissà cosa lo hanno costretto a fare, ha detto un vicino di casa di Carlos De Oliveira, il property manager della residenza di Mar-a-Lago di Donald Trump che è un nuovo imputato nel processo all’ex presidente sui documenti top secret conservati impropriamente e nascosti all’Fbi. De Oliveira ha 56 anni, lavora da molto tempo nella villa e nel golf club in Florida, ha fatto molte cose, dal parcheggiatore al guardiano, ha imparato a giocare a golf, e dal gennaio del 2022 è diventato il manager della proprietà: è in questo ruolo che potrebbe aver commesso il crimine di cui è accusato da giovedì, quando lo special counsel Jack Smith ha indicato tre nuovi capi di accusa contro Trump riguardo a uno dei processi in corso, quello appunto sui documenti secretati che l’ex presidente ha tenuto a Mar-a-Lago dopo essere uscito dalla Casa Bianca, negando di averli con sé. L’ex presidente, il suo collaboratore Walt Nauta (che come il suo capo si è dichiarato non colpevole) e ora De Oliveira sono accusati di aver tentato di “alterare, distruggere, manomettere o nascondere le prove”, di aver indotto qualcun altro a farlo, e c’è un nuovo capitolo relativo all’Espionage Act perché Trump avrebbe mostrato un documento riservato sulla sicurezza nazionale ad alcuni ospiti nel suo golf club in New Jersey, a Bedminster. Il materiale che si va cercando sono i filmati delle telecamere interne di Mar-a-Lago che erano stati richiesti dalle autorità il 24 giugno del 2022. Il 27 giugno, tre giorni dopo, De Oliveira è andato, dice il documento di Smith, dal responsabile della sicurezza della villa e gli ha detto di seguirlo. Sono andati in una piccola stanza tra le due sale dei ricevimenti, la Bianca e la Oro.

