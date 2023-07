Appunti per un multilateralismo sulla questione dell'ambiente, da un'ispirazione inglese

Sadiq Khan, sindaco di Londra, ha vinto la guerricciola interna al Labour britannico sull’ambiente: l’Alta corte ha deciso che l’allargamento dell’ultra-low emission zone (Ulez) deve andare avanti, e così dal 29 agosto questa zona in cui le auto che non rispettano criteri ecologici piuttosto stretti possono entrare pagando 12,5 sterline ogni giorno (quasi 15 euro) diventerà più grossa. Il ricorso davanti al tribunale è stato portato da cinque consiglieri conservatori di quartieri interessati all’allargamento, quindi in teoria questa sarebbe una querelle tradizionale tra destra e sinistra, ma poiché ci sono state le elezioni suppletive a Uxbridge, l’ex circoscrizione dell’ex premier Boris Johnson, e il Labour non è riuscito a vincerle per un soffio a causa dell’Ulez contrastata dai Tory ed evidentemente anche dalla maggior parte degli abitanti di Uxbridge, la discussione si è spostata dentro al Labour. Il leader del partito, Keir Starmer, ha indicato l’Ulez come causa principale della sconfitta e ha chiesto a Khan di avviare “una riflessione” sul tema, ma il sindaco non sente ragioni, considera questa misura necessaria e ora che l’Alta corte gli ha dato ragione non ha intenzione di farsi dire da nessuno che serve un passo indietro.

