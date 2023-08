Trump posa come Churchill, e i sostenitori nella foto segnaletica vedono l'uomo forte

Ci sono immagini che definiscono un’epoca, destinate a passare dalla cronaca direttamente ai libri di storia. La foto segnaletica scattata in una prigione di Atlanta a Donald Trump e poi diffusa dall’ufficio dello sceriffo della contea di Fulton, è una di queste. Al termine di una settimana di grande importanza per la corsa alla Casa Bianca 2024, quell’immagine diventa l’icona di una stagione politica che dura da sette anni e che, piaccia o no, è ormai chiaramente caratterizzabile come “Trump Age”, l’èra di Trump. Niente e nessuno per il momento sembra in grado di mettere fine a un’èra che è proseguita anche durante la presidenza di Joe Biden e che non sembra scalfibile né da quattro inchieste giudiziarie, né tantomeno da un gruppo di aspiranti alla nomination repubblicana che non riesce a uscire dal cono d’ombra in cui lo tiene l’ex presidente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE