Più della metà dei repubblicani in America vorrebbe mollare Zelensky, e i candidati s'adeguano

Nel noioso dibattito per le primarie repubblicane andato in onda su Fox News mercoledì sera, sono solo due gli argomenti che dividono il gruppo di contendenti alla Casa Bianca. Il primo tema è la fedeltà, o la rivalutazione, o la difesa, di Donald J. Trump, della sua condotta morale, delle sue policy e delle sue incriminazioni. Alla domanda “Chi di voi appoggerà Donald Trump dovesse essere condannato?”, solo il miliardario millennial Ramaswamy ha alzato di scatto la mano e altri, come scolaretti esitanti, l’hanno seguito, con alzate di mano deboli e indecise. Solo due, gli ex governatori Asa Hutchinson e Chris Christie, hanno detto che no, che Trump non è adatto a stare a Pennsylvania Avenue perché ha messo sé stesso e i propri interessi sopra la Costituzione e che non lo appoggeranno. L’imprenditore Ramaswamy, l’unico senza alcuna esperienza politica e forse il più frizzante del dibattito, ha difeso invece Trump a spada tratta, dicendo che è stato il miglior presidente del Ventunesimo secolo (cioè meglio di W. Bush, di Obama e Biden). Gli altri hanno paura e ostentano una certa tiepidezza nel mostrarsi fan di un ex presidente che ieri si è presentato davanti alle autorità della Georgia con l’accusa di aver tentato un colpo di stato, ma allo stesso tempo non riescono a prenderne le distanze, sia perché spesso ci hanno lavorato insieme o sono stati aiutati da lui per farsi eleggere, sia perché sono consci del fatto che la maggioranza degli elettori repubblicani – o comunque delle destre – è con lui. “Alcuni mi danno anche al 60 per cento”, ha detto Trump nel suo anti-dibattito su Twitter, ospite di Tucker Carlson, andato in onda in contemporanea con Fox.

