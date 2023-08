Come è andato il primo dibattito presidenziale repubblicano

Gli attacchi della maggior parte dei candidati all'imprenditore millennial Vivek Ramaswamy, che è salito in alcuni sondaggi, e il supporto di tutti tranne uno se Trump, "l'elefante non nella stanza", vincesse la nomination. Le polemiche sull'Ucraina e l'aborto

Milwaukee. Stanotte, nel primo dibattito presidenziale, i candidati repubblicani si sono presi di mira l'un l'altro, e hanno fatto lo stesso con l'assente front-runner, Donald Trump, in un combattivo primo dibattito con una serie di scontri accesi che riflettono la feroce competizione per emergere come principale alternativa all'ex presidente. La decisione di Trump di saltare l'evento, scelta che ha messo in evidenza il suo vantaggio nei sondaggi, lo ha lasciato senza una difesa nelle due ore che hanno segnato l'inizio ufficiale della battaglia per la nomination. La sua più grande consolazione è arrivata quando tutti i candidati sul palco, tranne uno, hanno alzato la mano per segnalare che avrebbero sostenuto Trump se avesse vinto la nomination e fosse stato condannato per un crimine in un tribunale. Trump è stato incriminato quattro volte e deve affrontare 91 accuse penali: giovedì si consegnerà in Georgia.

Ma il dibattito è stato più spesso incentrato su altri scambi infuocati tra candidati che cercano di differenziarsi, tra cui alcuni che hanno coinvolto l'imprenditore Vivek Ramaswamy, che è salito in alcuni sondaggi ed è apparso irritare gli altri candidati sul palco. Il candidato millennial, che si presenta per la prima volta come una replica di Trump, ha dato vita a un teso botta e risposta con politici più esperti, tra cui l'ex vicepresidente Mike Pence, l'ex ambasciatrice delle Nazioni Unite Nikki Haley e l'ex governatore del New Jersey Chris Christie. Ha attaccato aggressivamente i suoi rivali sul palco fin dall'inizio, descrivendoli come "burattini di super PAC" e "politici professionisti" che sono stati "comprati e pagati". "Ne ho già abbastanza stasera di un tizio che sembra ChatGPT in piedi", ha detto Christie in risposta. "L'ultima persona che in uno di questi dibattiti... si è messa al centro del palco e ha chiesto che cosa ci fa qui un tizio magro con un cognome strano è stato Barack Obama, e temo che stasera avremo a che fare con lo stesso tipo di dilettante in piedi sul palco".

Un Pence notevolmente combattivo, che ha ripetutamente scavalcato gli appelli dei moderatori a rispettare i limiti di tempo e si è scagliato direttamente contro diversi rivali, ha preso di mira la mancanza di esperienza politica di Ramaswamy, affermando che "non è il momento di fare formazione sul lavoro" e che "non abbiamo bisogno di coinvolgere un novellino". Gran parte del dibattito sul palco non ha riguardato la politica, ma le caratteristiche personali e l'esperienza di ciascun candidato. Per gran parte del tempo, i candidati hanno ignorato Trump, anche se alcuni di loro lo hanno criticato su questioni particolari.

Il governatore della Florida Ron DeSantis ha attaccato Trump per aver accettato di bloccare il paese durante la pandemia su consiglio dell'ex consigliere medico della Casa Bianca Anthony S. Fauci. Gli alleati di Trump hanno notato più volte che DeSantis ha elogiato Fauci anche all'inizio della pandemia. "Non permetterò mai ai burocrati del deep state di bloccarvi. Non si prende qualcuno come Fauci e lo si coccola. Si porta Fauci, lo si fa sedere e gli si dice: "Anthony, sei licenziato"": Anthony, sei licenziato", ha detto DeSantis. Haley ha rimproverato a Trump di non essere riuscito a contenere le spese. "Donald Trump ha aggiunto 8.000 miliardi di dollari al nostro debito e i nostri figli non ci perdoneranno mai", ha detto. Più tardi, nel corso del dibattito, ha definito Trump "il politico più antipatico d'America", attirando alcuni fischi. "Non possiamo vincere le elezioni generali in questo modo", ha detto Haley, invocando una "nuova generazione".

In alcuni momenti, la folla è intervenuta per difendere l'ex presidente, fischiando sonoramente Christie quando ha denunciato la "condotta" di Trump. "È questa la cosa bella di questo paese: fischiare è permesso, ma non cambia la verità", ha detto Christie, mentre la folla continuava a fischiare. Con sorpresa di alcuni nemici e sostenitori di DeSantis, i suoi rivali hanno evitato in gran parte di attaccarlo. DeSantis, che ha perso trazione nel corso dell'estate ma rimane il concorrente più vicino a Trump nei sondaggi nazionali, ha toccato molti degli argomenti che ha usato in campagna elettorale, attaccando l'eccesso di liberalità, raccontando i suoi successi in Florida e chiedendo la fine dell'"armamento" delle forze dell'ordine federali contro i repubblicani. I suoi rivali, tuttavia, hanno perlopiù evitato il conflitto diretto con lui, scegliendo di duellare tra loro sulla politica o di confrontarsi con Ramaswamy. "Vivek, di recente hai detto che un presidente non può fare tutto. Beh, ho una notizia per te, Vivek", ha detto Pence. "Sono stato in un corridoio, sono stato nell'ala ovest, il presidente degli Stati Uniti deve affrontare ogni crisi a cui l'America va incontro".

Uno dei momenti salienti del dibattito è stato quando il moderatore di Fox News Bret Baier ha chiesto direttamente ai candidati se avrebbero sostenuto "l'elefante che non è nella stanza" se fosse stato condannato in un tribunale. Con un certo ritardo, tutti i candidati sul palco, tranne l'ex governatore dell'Arkansas Asa Hutchinson, hanno alzato la mano. Christie ha agitato un dito ma poi ha chiarito che non approvava la condotta di Trump e che il partito doveva andare avanti. DeSantis si è guardato intorno ed è stato tra gli ultimi ad alzare la mano. Hutchinson ha suggerito la squalifica di Trump in base alla "clausola di insurrezione" della Costituzione degli Stati Uniti. "Non sosterrò qualcuno che è stato condannato per un reato o che è stato squalificato dalla Costituzione degli Stati Uniti", ha detto.

Molti dei candidati sul palco, tra cui Christie, il senatore Tim Scott (R.C.) e Haley hanno anche elogiato Pence per aver rifiutato le richieste di Trump di respingere gli elettori presidenziali dopo le elezioni del 2020. DeSantis si è inizialmente rifiutato di rispondere alla domanda diretta, sostenendo che sembrava un passo indietro a vantaggio dei Democratici. "Mike ha fatto il suo dovere. Non ho nulla contro di lui", ha poi detto DeSantis, dopo che Pence gli ha chiesto di rispondere. "Mi ha chiesto di anteporre lui alla Costituzione e io ho scelto la Costituzione", ha detto Pence, che ha continuato a parlare del 6 gennaio mentre i moderatori e gli altri candidati cercavano di andare avanti.

Ramaswamy è stato il più difensivo nei confronti di Trump, affermando che altri dovrebbero graziarlo e difendendo le posizioni di Trump in politica estera. Il dibattito ha segnato la fine della pre campagna per il 2024, una corsa di mesi tra raccolte fondi, municipi e fritture dei primi stati che finora è stata oscurata dai crescenti problemi legali dell'ex presidente e dalla sua continua capacità di incanalare la frustrazione del suo partito per la difficile situazione della nazione. Per ciascuno dei candidati, l'evento si è profilato a lungo come un momento strategico cruciale, che prometteva la possibilità di dimostrare il proprio coraggio presidenziale, di affermare la propria visione contrastante e di presentarsi a un elettorato delle primarie che deve ancora impegnarsi a fondo nella competizione presidenziale.

Haley, la cui campagna non ha ancora guadagnato trazione, ha fatto leva sulla sua esperienza in politica estera e si è impegnata in scambi di battute con gli altri contendenti sul palco, tra cui Pence, Ramaswamy e DeSantis. A un certo punto ha anche detto ai moderatori che dovevano "prendere il controllo di questo dibattito". In un altro momento, ha preso di mira Ramaswamy, dicendogli: "Non hai esperienza di politica estera e si vede". A volte ha anche criticato il suo stesso partito, anche per quanto riguarda il deficit federale. Haley ha sottolineato il suo ruolo di unica donna sul palco. "Se volete che qualcosa venga detto, chiedetelo a un uomo. Se volete che qualcosa sia fatto, chiedetelo a una donna", ha detto. Il governatore del North Dakota Doug Burgum e Hutchinson, che speravano che il dibattito avrebbe dato loro la necessaria visibilità, hanno trascorso gran parte del dibattito fuori dallo schermo, mentre i loro rivali più noti litigavano. Scott ha ribadito il suo approccio alla campagna elettorale, offrendo una visione ottimistica e più pacata, ma è rimasto in silenzio per lunghi tratti del dibattito.

Nel corso del dibattito sono emerse alcune differenze politiche, in particolare sull'Ucraina e sull'aborto. I candidati si sono divisi sull'impegno a finanziare maggiormente la guerra per respingere l'invasione della Russia. Pence, Haley e Christie si sono schierati decisamente a favore di un ulteriore sostegno, mentre Ramaswamy si è opposto e DeSantis ha chiesto che i paesi europei si facciano carico di una parte maggiore del conto. "La realtà è che oggi l'Ucraina non è una priorità per gli Stati Uniti d'America", ha detto Ramaswamy. "Non si può iniziare un'altra guerra senza vincitori". La Haley ha risposto in modo secco. "L'Ucraina è la prima linea di difesa per noi, e il problema che Vivek non capisce è che vuole consegnare l'Ucraina alla Russia, vuole lasciare che la Cina mangi Taiwan, vuole andare a smettere di finanziare Israele", ha detto. "Non si fanno queste cose agli amici". Per quanto riguarda l'aborto,

Pence, che ha sfidato gli altri contendenti repubblicani a sostenere un divieto di aborto a 15 settimane come standard minimo, si è scagliato contro l'appello della Haley per un consenso sull'aborto, dicendo all'ex ambasciatrice delle Nazioni Unite che "il consenso è l'opposto della leadership" "Quando la Corte Suprema ha rimesso la questione al popolo americano, non l'ha rimandata solo agli Stati", ha detto Pence. "Non è una questione che riguarda solo gli stati. È una questione morale". Haley ha risposto che è giunto il momento di "essere onesti con il popolo americano", osservando che non ci sono voti sufficienti al Senato per far passare un divieto di aborto a livello federale. "Nessun presidente repubblicano può vietare l'aborto così come un presidente democratico può vietare tutte le leggi statali", ha detto Haley. "Non fate sentire le donne come se dovessero decidere su questo tema quando sapete che non abbiamo 60 voti al Senato".

Trump, che da tempo aveva segnalato che non avrebbe partecipato al dibattito e che ha ufficializzato la sua decisione nei giorni scorsi, si è seduto per un'intervista con l'ex conduttore di Fox News Tucker Carlson, pubblicata online poco prima dell'inizio del dibattito. Nell'intervista, Trump ha suggerito che gli Stati Uniti potrebbero assistere a una maggiore violenza politica. "Non lo so. C'è un livello di passione che non ho mai visto", ha detto Trump, quando gli è stato chiesto se il paese si sta dirigendo verso un conflitto aperto. "C'è un livello di odio che non ho mai visto. E questa è probabilmente una cattiva combinazione". Sebbene Trump non fosse sul palco, i suoi consiglieri erano presenti all'evento, e hanno puntato il dito contro DeSantis. "La campagna di Ron DeSanctimonious è morta questa sera perché è stato scavalcato da Vivek Ramaswamy. Aveva bisogno di una performance dirompente e ha fallito", ha dichiarato Jason Miller, portavoce di Trump.

Il Comitato nazionale repubblicano ha richiesto ai candidati di avere almeno 40.000 donatori e di raggiungere almeno l'1 per cento nei sondaggi nazionali e statali per accedere al primo dibattito. Per qualificarsi per il secondo dibattito, che si terrà il 27 settembre presso la Ronald Reagan Presidential Library a Simi Valley, in California, dovranno avere 50.000 donatori e raggiungere almeno il 3 per cento in due sondaggi nazionali, oppure il 3% in un sondaggio nazionale e il 3% in due sondaggi condotti in Stati diversi per la nomina anticipata.

Scherer e LeVine hanno collaborato da Washington.

Copyright Washington Post