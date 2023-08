Trump e Carlson, gli indie boys che snobbano le origini e il dibattito del GoP

L'ex presidente e l'ex showman snobbano il dibattito delle primarie del partito repubblicano in onda su Fox: the Donald si consegnerà alle autorità della Georgia e il giorno dopo i due sfrutteranno l'onda per parlare online e cavalcare l'onda. L'incontro del conduttore con Vucic e Orbán

Tucker Carlson e Donald J Trump sono i due indie boy che snobbano il grande evento mainstream, il dibattito delle primarie di oggi nel Wisconsin moderato da Baier e MacCallum, in diretta su Fox News. Sarà come il primo episodio della serie “House of GoP”. Le due ex colonne della Fox, da una parte lo showman più seguito – Carlson – e dall’altro il soggetto principale dei servizi Fox fin dal 2016 – Trump – hanno smesso di essere le punte di diamante del canale tv. Sono usciti dal gruppo. Carlson è stato cacciato, Trump è stato disconosciuto dopo anni di quel servilismo che ha in parte causato l’attacco al Congresso del 6 gennaio.