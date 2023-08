Mike Pence, il luogotenente “traditore”, eroe per un giorno

Sarà l’ego, saranno le gaffe, le etichette istituzionali distrutte o la popolarità da guru. Saranno i pasti ufficiali a base di McDonald’s e Burger King serviti alla Casa Bianca o i tweet pieni di insulti o l’ammirazione per i dittatori. Sarà l’abbandono degli accordi nucleari con l’Iran o forse l’aver chiamato Haiti e le nazioni africane “paesi di merda”. Ma dei quattro anni di presidenza di Donald J. Trump è difficile ricordarsi di qualcun altro che non sia Donald J. Trump. Anche perché, come un monarca volubile, ha licenziato e sostituito buona parte del suo gabinetto presidenziale. Sono cambiati quattro segretari alla Difesa, ma almeno il vicepresidente è sempre stato lo stesso: Mike Pence. Non che solitamente il vicepresidente abbia i riflettori puntati in faccia, ma se per quattro anni stai in piedi vicino a Trump nelle foto ufficiali è ancora più facile essere ignorati. Soprattutto se ti chiami Mike Pence e non brilli di carisma, non hai esperienza nei reality della Nbc e risulti abbastanza invisibile. Va detto che quella del vicepresidente è una figura più elettorale che esecutiva. Serve per allargare il campo del candidato Potus in fase di campagna, bilanciarne i difetti e gli orientamenti e creare un equilibrio all’interno del partito per non alienarsene una fetta. Mike Pence venne scelto nel ticket presidenziale nel 2016 in primis perché, a differenza di Trump, era sempre stato un conservatore, almeno durante la sua carriera di uomo politico – in gioventù era stato fan di Jfk, in quanto cattolico, e aveva votato Carter contro Reagan. Ma comunque non era come Trump, che fino a poco tempo prima era amicone dei Clinton, si considerava pro choice sull’aborto e aveva uno stile di vita piuttosto libertino. E poi, da newyorkese doc c’era bisogno di qualcuno che rappresentasse il Midwest, che non sembrasse appartenere all’élite della East Coast. E serviva anche qualcuno che avesse almeno un po’ di esperienza amministrativa e politica, dato che l’ultimo grosso lavoro di Trump era stato in The Apprentice, il programma tv dove licenziava tutti. E poi serviva la religione, ancora il grande ingrediente chiave della politica americana, la farina necessaria per l’impasto di un buon candidato. Trump non è mai apparso come un uomo di fede (almeno finché non è entrato alla Casa Bianca). Quando gli chiesero quale fosse il suo versetto preferito della Bibbia in campagna elettorale disse: “Occhio per occhio”.

