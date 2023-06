Cosa sperano i repubblicani su Trump incriminato per reati federali

L’ex presidente dovrà presentarsi martedì in tribunale a Miami per rispondere dei documenti top secret ritrovati a Mar-a-Lago: non sono ancora stati resi pubblici i capi d’accusa. Le reazioni degli altri volti del Gop

Continuano i guai giudiziari di Donald J. Trump, che alcuni vedono come l’unico ostacolo nella vittoria alle primarie repubblicane. Questa volta l’incriminazione è arrivata per i documenti top secret del suo periodo a Washington, ritrovati dall’Fbi nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, dopo la sua faticosa dipartita dalla Casa Bianca. Tra questi ci sono anche alcune lettere del dittatore nordcoreano Kim Jong-un e report segreti sull’Iran. Se l’incriminazione di aprile per i pagamenti illegali sul caso Stormy Daniels era affidata al tribunale dello stato di New York, questa volta si tratta di un crimine diverso, che porta a un nuovo record nell’eterodossa parabola presidenziale del tycoon: prima incriminazione per un reato federale. L’ex presidente si dovrà presentare martedì in tribunale a Miami dove gli verranno presentate le accuse, tra le quali potrebbero esserci: appropriazione di documenti sulla sicurezza nazionale, falsa testimonianza e cospirazione. L’unica buona notizia per l’ex presidente è che il caso è stato per il momento assegnato al giudice Aileen Cannon, che è stata nominata da Trump e che con una sua decisione l’anno scorso aveva rallentato l’accesso dell’Fbi ai documenti riservati.