La quarta incriminazione di Trump ha portato alla prima foto segnaletica di un presidente americano

L'ex presidente è stato arrestato ad Atlanta e rilasciato dietro cauzione nel giro di 20 minuti. L'arrivo in Georgia, l'incontro con il nuovo avvocato, la foto segnaletica. Perché questa incriminazione è stata diversa dalle altre

Atlanta. Donald Trump si è recato giovedì al carcere di Atlanta dove è stato accusato di aver partecipato a un'ampia cospirazione criminale per ribaltare illegalmente la sua sconfitta elettorale del 2020 in Georgia: un momento senza precedenti che ha portato alla prima foto segnaletica di un ex presidente americano.