Povera, noiosa e poco identitaria. La prima manovra di Meloni è (quasi) perfetta

La prossima manovra economica sta catturando l’attenzione degli osservatori per le ragioni sbagliate: i dettagli. Ci si concentra molto su quello che il governo potrà spendere (poco). Ci si concentra molto su quello che il governo non potrà fare (tanto). Ci si concentra molto su quello che il governo sarà costretto a fare pur non volendolo fare (parecchio). Ma così facendo si perde di vista il vero tema della prossima manovra. Il vero filo conduttore. Il vero elemento rassicurante per l’Italia. Diciamolo: sarà una manovra terribilmente noiosa. Povera, scarna, poco identitaria. Ma il fatto che la prima vera manovra del governo Meloni prometta di avere queste caratteristiche più che rabbuiarci dovrebbe semplicemente rallegrarci. Cinicamente, si potrebbe dire che, viste le premesse populiste con cui questo governo è nato, il maggior successo per l’Italia sarebbe avere una manovra in cui la destra continui a fare quello che sta facendo. Cioè: poco o niente. Meno cinicamente, invece, si potrebbe dire che, vista la fase in cui si trova oggi l’Italia, il maggior successo per il nostro paese sarebbe avere una manovra costruita per governare l’esistente e custodire con forza il vero tesoretto che si trova oggi in Italia. Il suo vero punto di forza. Il vero elemento che potrebbe rendere il nostro paese attrattivo: la sua stabilità.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE