Felice di contribuire ma stanca di essere spremuta. Lettera a Meloni sul fisco

Cara Giorgia, mi rivolgo così a te, senza formalità nonostante il tuo ruolo, mi rivolgo così da donna a donna, anche se non sono madre, e mi sa neanche tanto cristiana, ma spero mi ascolterai lo stesso. E’ il momento più caldo dell’anno, cara Giorgia, è non è solo per gli effetti del cambiamento climatico, al quale non credi tanto come sappiamo – è che questo è il momento delle tasse, tutte insieme, da adesso e per i prossimi mesi la vita dei liberi professionisti è tutta un pagamento, un susseguirsi di conteggi e telefonate con i commercialisti, una lunga agonia di esborso e uscite. I mesi in cui si pensa alle vacanze sono per noi i mesi in cui, indipendentemente da quanto si guadagni, sotto sotto ci si sente un po’ più poveri, e non si spende, e si rimanda, questi sono i mesi che ogni spesa extra è una spesa di troppo – altro che rilancio dell’economia, questi sono i famosi mesi in cui si ha la sensazione di lavorare, allo stremo delle forze e con quaranta gradi all’ombra, solo per dare allo stato (che non restituisce, che ignora che i magistrati non hanno l’aria condizionata, che per una tac ci vogliono sei mesi e lo sa Dio quant’e che non uso un servizio pubblico, che non risolve il problema della liberalizzazione dei taxi, delle residenze universitarie.

