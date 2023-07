Fare impresa con il 93% di prelievo fiscale. Un caso di studio

Facciamo due conti in tasca a una compagnia petrolifera: l’Energean Italy, filiale della multinazionale mediterranea Energean, una cinquantina di concessioni fra metano e greggio, una manciata di piattaforme distribuite fra Adriatico e Canale di Sicilia, 180 dipendenti, fatturato 2022 vicino ai 500 milioni. Il direttore generale Gaetano Annunziata: “A queste condizioni, non so se agli azionisti converrà continuare a investire in Italia”. Tra l’Imu comunale sulle piattaforme in mezzo al mare, i canoni di concessione, le imposte Ires e Irap, le royalty punitive e soprattutto con la supertassa contro gli extraprofitti energetici, il prelievo fiscale è circa il 93 per cento dell’intero flusso di cassa. Ripeto: 93 per cento di carico fiscale. A fine giugno Annunziata ha dovuto staccare un assegno da centinaia di milioni intestato al signor Fisco. Quanti milioni di tassa sugli extraprofitti? Il direttore non ha voluto dirlo ma queste uscite, che non erano state preventivate all’inizio dell’esercizio contabile, si sommano ai costi di sviluppo per i progetti in corso: basti sapere che il solo 40 per cento di minoranza del giacimento Cassiopea nel Canale di Sicilia (operatore di maggioranza l’Eni) costa all’Energean circa 200 milioni di euro nel solo 2023.

