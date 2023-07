Chi ha paura del ddl Capitali, tra riforme e colpi di mano

Il mondo della finanza è in subbuglio per il ddl Capitali. Approvato dal governo Meloni come lo strumento principale per attuare il libro verde della finanza voluto dall’esecutivo di Mario Draghi, ha cominciato in sordina il suo iter parlamentare e ora è all’esame della commissione Finanze del Senato, che ha prorogato al 20 luglio il termine per la presentazione degli emendamenti. Tutto regolare, insomma, se non fosse che terminato il giro di audizioni si è fatta largo l’idea che il testo originale potesse essere modificato per estendere alle società già quotate la flessibilità del governo societario che è stata prevista per le quotande. In particolare, si parla di potenziare il voto del socio di controllo. “Sarebbe una scelta corretta dal nostro punto di vista perché sosterrebbe le imprese nei loro piani d’investimento – dice al Foglio Stefano Firpo, direttore generale di Assonime, l’associazione delle società per azioni italiane –. Il capitalismo familiare italiano ha voglia di crescere e l’unica opzione possibile, in un mercato dei capitali poco evoluto come il nostro, è quella di aumentare la capacità dei principali azionisti di realizzare operazioni fondamentali per la vita delle imprese, come le acquisizioni e le fusioni”. In effetti, negli ultimi anni sono nove i campioni nazionali italiani – l’ultima in ordine di tempo è stata la Brembo e prima ancora Campari ed Exor – che hanno trasferito la sede legale in Olanda dove il voto maggiorato è da tempo una realtà. “Grazie a questa decisione, le nove società hanno triplicato il loro valore di mercato, da 50 miliardi a 150 miliardi a vantaggio di tutti gli azionisti”, prosegue Firpo, che però precisa: “Attenzione, non vogliamo che il voto maggiorato venga introdotto in Italia per legge com’è accaduto in Francia perché sarebbe un disastro. Siamo, piuttosto, favorevoli a che nel nostro ordinamento ci sia questa opzione, ma la sua adozione deve essere lasciata alla libera scelta dell’impresa”.

