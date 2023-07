Pd contro la delega fiscale. "Ma è in linea con quella Draghi", dice Marattin

"Non so esattamente quale testo abbia letto Schlein", dice il deputato di Italia viva commentando le critiche della sergretaria dem alla riforma. "Non smantella un bel niente e non diminuisce la progressività"

Per Elly Schlein la delega fiscale al governo che la maggioranza si appresta a votare in prima lettura alla Camera dei deputati è “iniqua”, in grado addirittura di “far venir meno i servizi e i beni pubblici essenziali per i cittadini, dalla sanità all’istruzione”. Insomma, il peggio del peggio. La segretaria dem ha elencato tutti i mali del provvedimento di cui ieri alla Camera si votavano gli emendamenti durante una conferenza stampa a Montecitorio. Con lei c’erano l’ex sindaco di Bologna e deputato dem Virginio Merola e i responsabili Lavoro ed Economia della sua segreteria, Maria Cecilia Guerra e Antonio Misiani, che hanno confermato l’opinione della segretaria: la delega è uno schifo. “Eppure, è un provvedimento del tutto in linea con il lavoro fatto anche dal Pd nella scorsa legislatura e con la riforma Draghi, come ammesso più volte anche dal vice ministro Leo”, dice al Foglio Luigi Marattin, deputato di Italia viva e presidente durante la scorsa legislatura della commissione Finanze di Montecitorio.