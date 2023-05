L'Irpef è più progressiva e redistributiva oggi che negli anni '70

Uno dei miti più consolidati nel dibattito italiano sulle imposte sostiene che l’Irpef, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, era più progressiva e redistributiva negli anni ’70 rispetto a oggi. La perdita di efficacia redistributiva sarebbe dovuta all’appiattimento della scala delle aliquote, che allora erano 32 raggiungendo il 72 per cento, mentre oggi abbiamo solo quattro scaglioni con aliquota massima al 43 per cento (escludendo le addizionali locali). Davvero si è ridimensionata la capacità dell’Irpef di redistribuire il reddito? Per rispondere non basta guardare alle aliquote più alte, bisogna anche considerare quante persone erano tassate così tanto. Secondo i dati del Dipartimento delle Finanze gli scaglioni più alti, negli anni ’70, erano quasi vuoti: nel 1979 in quello più alto con aliquota 72 per cento c’erano solo 39 contribuenti, lo 0,00016 per cento del totale, e solo 2.152 persone (0,009 per cento) ricadevano nei 10 scaglioni con aliquote dal 54 per cento in su. Considerare solo la struttura formale dell’imposta non è quindi sufficiente. Certo, i redditi altissimi pagano meno con le aliquote di oggi, ma sono pochi e con effetti molto modesti su gettito ed effetto redistributivo.

