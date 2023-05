Cosa manca alla delega fiscale per considerarla un Patto per l'Italia

In un videomessaggio ieri agli Stati Generali dei commercialisti, il premier Giorgia Meloni ha dichiarato che la legge delega di riforma fiscale mira a essere un vero e proprio “Patto fiscale per l'Italia, tra stato e cittadini”. E la memoria è andata subito al “Contratto con gli italiani” che Silvio Berlusconi dal 2001 in avanti prese a firmare a ogni campagna elettorale negli studi di Bruno Vespa. Contratti mai rispettati, visto che in quello iniziale si proponeva esenzione totale Irpef per redditi annui fino a 22 milioni di lire, aliquota del 23 per cento fino ai 200 milioni, e del 33 per cento per tutti coloro sopra quella soglia. Ora la domanda è: Meloni vuol fare il bis di promesse elettorali cui non crede nessuno? Alle elezioni mancano anni, il Cavaliere andava da Bruno Vespa pochissimi giorni prima del voto in modo che nessuno potesse smontargli il giocattolo.

