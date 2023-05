L'inquadratura sbagliata sul fisco. Meglio pensare alla delega fiscale

Con una delega fiscale molto ampia da esercitare, una maggioranza (salvo scivoloni) solida e la prospettiva fondata di durare per l’intera legislatura Giorgia Meloni poteva essere più ambiziosa nella descrizione e nell’elaborazione degli interventi del governo. I provvedimenti illustrati camminando verso il Consiglio dei ministri, tra uffici e corridoi di Palazzo Chigi, sono, in fondo, aggiustamenti, correzioni (secondo la linea scelta dal governo) di errori o di omissioni precedenti, come è certamente il caso del Reddito di cittadinanza e del decreto Dignità. Mentre per il fisco si tratta di estensioni ulteriori di spazi già creati da Mario Draghi. Per i redditi da lavoro dipendente la decisione comporta di aggiungere al 2 per cento di Draghi un altro 4 per cento di taglio alla contribuzione previdenziale. C’è un effetto netto sulle buste paga (bene) ma, in futuro, c’è anche un effetto negativo sul finanziamento delle pensioni per cui servirà qualche integrazione inevitabilmente a carico dell’erario. Mentre l’estensione al 2023 del trattamento fiscale favorevole per i fringe benefit è una continuazione di quanto già deciso in corsa a fine 2022 dal governo Meloni.

