Piano sequenza Meloni. Lo spot sul decreto Lavoro

Giorgia Meloni come Iñárritu? Con un piano sequenza degno di "Birdman", la premier illustra con uno spot di tre minuti le misure del decreto Lavoro approvato ieri, primo maggio. "Nel giorno della festa del lavoro, il governo sceglie di lavorare e dare risposte a coloro che legittimamente aspirano a cambiare la loro posizione e lo facciamo con una serie di provvedimenti articolati, il più importante tra tutti è il taglio delle tasse sul lavoro", dice Meloni, mentre attraversa le stanze di Palazzo Chigi prima del Cdm. "Abbiamo liberato un tesoretto da quattro miliardi grazie al coraggio di alcuni provvedimenti che avevamo portato avanti ed oggi lo destiniamo al più importante taglio delle tasse degli ultimi decenni. Tagliamo il cuneo di quattro punti e questo si somma a quello che avevamo già fatto in legge di bilancio. Abbiamo un taglio di sei punti percentuali per chi ha redditi fino a 35.000 euro e di sette punti per i redditi fino a 25.000 euro. È una scelta di cui io vado profondamente fiera", ha sottolineato Meloni prima di entrare in Consiglio per dare inizio ai lavori coi suoi ministri.