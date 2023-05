Schlein propone un sistema fiscale alla tedesca. Ma l'Irpef italiana è già più progressiva

La segretaria del Pd Elly Schlein pochi giorni fa, al Festival dell’economia di Trento, ha sostenuto che il sistema fiscale deve essere reso più progressivo, e che a questo fine sarebbe utile modificare l’Irpef nel senso della progressività continua. In effetti, da alcuni anni nell’area del centro-sinistra c’è molta attenzione per l’imposta sul reddito tedesca, che realizza un prelievo progressivo non grazie a scaglioni associati ad aliquote crescenti, come l’Irpef italiana, ma con una formula matematica che determina un profilo crescente in modo continuo e regolare dell’incidenza media dell’imposta. Le cose nella realtà sono sempre più complicate, ad esempio anche in Germania in effetti vi sono alcuni scaglioni, ma secondo i proponenti i vantaggi del modello tedesco sarebbero sostanzialmente due, uno formale – comunque importante – e l’altro sostanziale. Quello formale è che l’imposta diventerebbe più leggibile e trasparente per il contribuente, quello sostanziale sta nel fatto che il policy maker potrebbe avere più gradi di libertà nel modificare la curva della progressività. Sarebbe ad esempio possibile ridurre l’Irpef solo sul ceto medio senza far risparmiare anche i redditi alti, mentre se oggi si riduce l’aliquota che grava su uno scaglione basso ne beneficiano anche i redditi alti. Il punto formale è importante, anche se gli ultimi interventi hanno ridotto i forti salti dell’aliquota marginale effettiva (quanto si paga se si guadagna un euro in più), rendendo più semplice capire per il contribuente il funzionamento dell’imposta.

