Per una vera riforma fiscale serve coraggio sulle tax expenditures

Il sistema tributario italiano dopo 50 anni dall’ultima grande riforma richiede un intervento di manutenzione straordinaria. Le modalità di prelievo attuali sono invecchiate e in parte obsolete. L’evoluzione dell’economia italiana, soprattutto in seguito alla diffusione dell’economia digitale e alla globalizzazione – con la riduzione del peso del lavoro dipendente, rispetto alle forme di lavoro autonomo e l’emergere dei giganti digitali – ha fatto sì che larga parte delle imposte esistenti non sia più in linea con le sottostanti basi imponibili. L’elevata mobilità dei capitali rende complesso tassare alcune basi imponibili e porta gli stati nazionali ad agire solo su alcune di esse. Le misure di riforma per alcune imposte possono essere pensate per lo più solo a livello internazionale, come ha evidenziato il percorso Ocse per una minimum tax sulle imprese multinazionali. Il potere degli stati nazionali nelle scelte di tassazione si è molto ridotto ed esiste ancora solo su alcune basi imponibili – lavoro e patrimonio.

