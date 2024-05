Meno povertà e disuguaglianza. Effetto di trasferimenti statali e mercato del lavoro forte

Meno poveri, più lavoratori, salari ancora bassi, ma redditi reali che tengono se consideriamo anche l’incidenza dell’affitto figurativo delle case di proprietà, in usufrutto o uso gratuito, che in un paese ad ampia proprietà immobiliare è importante per capire il tenore di vita. Dunque, l’Italia va, dice l’Istat nella sua indagine sulle famiglie. Va nonostante l’impatto dell’inflazione, che ha eroso nel 2022 salari e redditi medi cresciuti meno dei prezzi (-2,1 per cento). Si è ridotta anche se di poco la stessa forbice tra ricchi e poveri, passata da 5,6 a 5,3 volte. La disuguaglianza scende al di sotto dei livelli pre pandemia. Tutto ciò è il risultato di tre processi diversi, ma convergenti. Il primo è la crescita del pil che, sia pur in rallentamento, è continuata nel 2023 e, a quanto sembra, non si sta fermando nel 2024.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE