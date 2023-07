I dati Ocse sui salari sono una sfida più per le imprese che per il governo

Retribuzioni reali in calo del 7,5 per cento: gli italiani hanno perso la tredicesima. Bonomi si scaglia contro la politica della Bce, ma non dice come si contrasta l'inflazione che colpisce i lavoratori. La soluzione non è semplice, ma passa da un accordo con i sindacati su rinnovi contrattuali e produttività

In Italia c’è una grande questione salariale, ma non è affatto di facile soluzione. L’Employment outlook 2023 dell’Ocse, presentato ieri, descrive una dinamica di crescita dei salari nominali inferiore all’inflazione: la perdita di potere d’acquisto è generale, ma in Italia è molto più intensa. In media, nel 1° trimestre 2023 i salari reali sono diminuiti del 3,8% rispetto all’anno precedente in 34 paesi Ocse, mentre in Italia sono scesi del 7,3%. Quasi il doppio. La caduta arriva al -7,5% se si considera come riferimento il periodo precedente alla pandemia. In pratica i lavoratori italiani hanno visto svanire, consumata dall’inflazione, una delle tredici mensilità percepite in un anno. Si tratta del calo dei salari più forte tra le principali economie dell’Ocse. Anche le proiezioni per il prossimo futuro non sono così rosee. Secondo l’Ocse, i salari nominali aumenteranno del 3,7% nel 2023 e del 3,5% nel 2024, ma si tratta di incrementi che cumulativamente saranno ancora inferiori all’inflazione che è stimata al 6,4% nel 2023 e al 3% nel 2024. Alla fine del biennio, i salari reali avranno fatto un altro passettino indietro.