Non solo cuneo, le imprese possono fare di più per alzare i salari

“Le imprese italiane non stanno aumentando i salari, ma dovrebbero farlo perché il paese sta andando bene e ostacoli di tipo logistico ed energetico sono praticamente superati. Esiste, però, nelle filiere manufatturiere il timore che lo scenario internazionale si ribalti di nuovo, insomma c’è ancora incertezza. Ma prima o poi dovranno superare questa resistenza perché offrire retribuzioni più alte sarà l’unico modo per contrastare il fenomeno della carenza di personale”. Lucio Poma, capo economista di Nomisma e docente all’Università di Ferrara, è convinto che l’attuale contesto economico, in forte miglioramento, rappresenti una buona ragione per cui le imprese dovrebbero farsi carico di un miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori che vada oltre bonus e premi una tantum. Insomma, si sta parlando di rinforzare la busta paga, di alzare le Ral, retribuzioni annue lorde. “Aumentare i salari significa per un’impresa rinunciare a una parte dei propri profitti, cosa diversa dalla riduzione del cuneo fiscale che è carico dello stato e diversa dal concedere delle premialità sporadiche seppure consistenti”, aggiunge ricordando i problemi che il mondo produttivo ha dovuto affrontare con la pandemia e la guerra in Ucraina. “Adesso, però, le condizioni sono cambiate, le aziende che si contendono personale qualificato a vari livelli. Cosa vuole dire se non che il quadro economico è migliorato? Per contro, l’indice di fiducia delle imprese a maggio si è indebolito: è il segnale che nell’aria c’è ancora incertezza”.

