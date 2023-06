Alzare i salari si può. Dai metalmeccanici a LegnoArredo

Un settore in ottima salute, quello rappresentato dalla FederlegnoArredo, può permettersi un accordo molto soddisfacente per i lavoratori. C’è stato uno sciopero e alcune settimane di agitazione, ma si può dire che l’intesa sia arrivata comunque in tempi brevi, anche perché, con l’inflazione che preme, gli sforzi delle parti si sono concentrati sulla parte economica del contratto lasciando quella normativa a successive decisioni. Al primo livello c’è un incremento di 102,2 euro ed è stabilito un piano recupero dell’inflazione con un indice ritenuto congruo dai sindacati, mentre in forma di una tantum ci saranno 600 euro tra ora e marzo 2024. E’ davvero molto rispetto a gran parte del lavoro dipendente in Italia.

