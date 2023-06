L'unico modo per migliorare i salari è intervenire sul cuneo fiscale? Falso. Care imprese, pagate di più

Ieri i contratti, oggi i salari. C’è stato un tempo in cui, sul fronte del lavoro – fronte su cui in modo rocambolesco come racconta oggi Valerio Valentini sul Foglio il governo è riuscito ad andare sotto in commissione, sul parere al nuovo pacchetto di emendamenti al decreto “Lavoro” – il grande tabù, il grande elefante nella stanza, coincideva con un totem intoccabile: l’articolo 18. Erano i tempi in cui ancora si discuteva se fosse giusto oppure no fidarsi degli imprenditori. Se fosse giusto oppure no dare maggiore libertà alle imprese. Se fosse giusto oppure no creare condizioni favorevoli per consentire a un datore di lavoro di avere a disposizione un contratto più agile, più snello, più flessibile, in grado di non trasformare ogni rapporto con un dipendente in un rapporto eterno.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE