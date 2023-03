No al salario minimo modello Schlein

Ieri alla Camera Elly Schlein, segretaria del Pd, ha difeso l’introduzione di un salario minimo a 9-10 euro come mezzo per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori. Tuttavia, nonostante le buone intenzioni, tale proposta potrebbe avere effetti negativi. L’introduzione di un salario minimo uniforme a livello nazionale, come proposto da Schlein, potrebbe innescare una serie di conseguenze indesiderate. In particolare, nelle regioni meno produttive, un aumento così significativo dei salari potrebbe mettere a repentaglio la sopravvivenza di numerose imprese. A loro volta, queste aziende potrebbero essere costrette a tagliare posti di lavoro o a chiudere i battenti, contribuendo ulteriormente alla già preoccupante disoccupazione nelle aree più svantaggiate. Un salario minimo uniforme, inoltre, potrebbe disincentivare gli investimenti nel Mezzogiorno e frenare lo sviluppo di nuove imprese, poiché i costi del lavoro diverrebbero meno competitivi rispetto a quelli delle regioni più produttive.

