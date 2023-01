La buona riforma del fisco di Meloni ha un nemico invincibile: i bonus 

Si nascondono tra gli emendamenti alle varie leggi e poi non si tolgono più. E permettono all'esecutivo, che difficilemente potrà rinuncervi, di premiare i propri elettori. Così anche l'idea giusta di rivedere complessimante un sistema fiscale iniquo rischia di trasformarsi in una riformicchia

L’approccio del governo alla riforma del fisco è quello giusto. Non interventi parziali, frammentati, contraddittori. Bensì – a parole – una rivisitazione complessiva del sistema fiscale oggi fortemente iniquo perché avvantaggia chi evade e penalizza chi paga anche per i primi. Nuova Irpef con meno aliquote, via l’Irap, rivisitazione dell’Ires, flat tax allargata e tante altre cose. Non tutte buone. Si vedrà. Bene il metodo, dunque, in attesa dei fatti.