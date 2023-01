La super retromarcia di FdI sul Superbonus 110%

Che sul Superbonus la partita non fosse ancora del tutto chiusa era logico aspettarselo. Che le opposizioni sarebbero tornate alla carica era scontato. Ma che l’emendamento malandrino porti la firma di Fratelli d’Italia è una novità che mette in discussione una delle prime decisioni con cui Giorgia Meloni ha voluto segnare la discontinuità rispetto ai governi precedenti. L’emendamento in questione interviene sul decreto milleproroghe, in corso di conversione al Senato, e sposta dal 31 marzo al 30 giugno 2023 la scadenza utile per il maxi credito d’ imposta del 110 per cento per le case unifamiliari i cui lavori, al 30 settembre scorso, non avessero superato il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE