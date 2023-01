L'incubo fasullo dell'energia e la corsa pazza al sussidio

Furiosi per l’energia. La mania della bolletta gratuita e eguale per tutti, come un punto di scala mobile pagato dallo stato. Prima c’è stata la campagna sulle bollette del gas e elettriche, famiglie e imprese strozzate da aumenti da paura. In tempi di inflazione e di guerra, si sa, scattano incrementi di prezzo, che riguardano sia le merci di importazione sia quelle di esportazione, esplodono costi e profitti, lievitano salari e bonifici di vario conio, il 110 per cento è simbolo della corsa pazza al sussidio, ma non l’unico simbolo. Una specie di precario equilibrio dei costi rampanti diventa l’incubo del dissesto generale, si chiude, non si arriva a fine mese. Ci sarà anche un po’ di speculazione, come sempre sono sospettati i borsisti di Amsterdam, il gioco dei tulipani che dura dal Seicento.

Ma il fenomeno diventa subito da noi romanzo, racconto nero, incubo. Immani risorse vengono dirottate a coprire i costi impossibili dell’energia. La gara del consenso non prevede eccezioni.

