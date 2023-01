Ita, inizia la trattativa tra Mef e Lufthansa per la vendita

Il ministero dell'Economia fa sapere di aver sottoscritto una lettera d'intenti con la compagnia tedesca per la cessione di una quota di minoranza del vettore italiano. Possono ora partire i negoziati per definire i dettagli dell'accordi

La trattativa tra il Mef e Lufthansa per la vendita di Ita può entrare nel vivo. Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha fatto sapere con una nota di "aver sottoscritto questo pomeriggio la lettera d’intenti di Deutsche Lufthansa AG per acquisire una quota di minoranza di Ita Airways". Il documento è propedeutico per aprire la trattativa privata tra le parti su cui, chiarisce il Mef, non saranno diffusi altri dettagli.

Mercoledì scorso la compagnia tedesca ha presentato la sua offerta al governo italiano. L'impegno in un primo momento è quello di restare socio di minoranza acquisendo tra il 30 e il 40 per cento, ma l'intenzione sarebbe quella di concordare poi la cessione delle quote rimanenti. L’aspetto più rilevante delle trattative riguarda quello che nel comunicato Lufthansa definisce “forme e modalità del possibile investimento azionario”. L’altro tema oggetto dei negoziati, aveva spiegato settimana scorsa la compagnia tedesca, è l’integrazione commerciale e operativa di Ita nel Gruppo Lufthansa e le sinergie che ne deriveranno.

Su questi temi l'azionista pubblico e il partner industriale dovranno trovare un accordo, all'interno della cornice costruita nel decreto con cui il governo ha riaperto la vendita della compagnia italiana.