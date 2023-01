Lufthansa vuole Ita: ecco l'offerta. Il governo Meloni potrebbe fare bingo

La compagnia tedesca punta a rilevare una quota di minoranza per poi concordare la cessione di quelle rimanenti. La forza dell'operazione dipenderà dai dettagli del negoziato e dal ruolo che l'esecutivo vorrà mantenere. Per la premier potrebbe essere l'occasione di mettere a segno un colpo

Voleva una compagnia statale di bandiera e invece Giorgia Meloni potrebbe finire per firmare la vendita di Ita Airways a Lufthansa. La compagnia aerea tedesca ha presentato una lettera di intenti al ministero dell’Economia per acquisire una partecipazione nel vettore nazionale italiano. Inizialmente si procederebbe all’acquisto di una quota di minoranza per poi concordare la cessione delle quote rimanenti. Se le parti decidessero di firmare il memorandum d’intesa, i negoziati procederebbero poi su base esclusiva per definire i dettagli. E saranno proprio questi a fare la differenza.