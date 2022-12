Meloni “svende” Ita a Lufthansa: evviva!

E dunque anche in questo caso, nel caso di Ita, tocca confidare che Meloni non faccia ciò che diceva Giorgia. Che insomma il rispetto della presunta coerenza venga, di nuovo, sacrificato. Perché la Meloni che oggi, da premier, ha adottato un dpcm per velocizzare, e menomale, le procedure di cessione di Ita, è la stessa Giorgia che, da leader dell’opposizione, si opponeva a ogni ipotesi di vendita e anzi rimproverava a Mario Draghi la volontà di “liquidare un pezzo della nostra identità”, arrivando perfino a sostenere che “la sovranità prevista dalla Costituzione si compone di tanti tasselli, tra cui la libertà di volare autonomamente, proprietari dei propri interessi, capaci di salvaguardare una delle tradizioni aviatorie più prestigiose del mondo”. E c’è di più. Perché la Meloni che ora propende per un accordo con Lufthansa è la stessa Giorgia che il 14 ottobre 2021 celebrava l’ultimo volo di Alitalia dicendo che l’idea di “svendere domani ai tedeschi di Lufthansa” era l’approdo naturale delle politiche scellerate della sinistra, di Draghi e del management di Ita.

