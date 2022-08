Il populismo di Meloni & co. su Ita

Giorgia Meloni mette in guardia il governo, con tono vagamente intimidatorio, dal prendere decisioni sul futuro di Ita. La tesi è la solita preferenza per il sovranismo, o meglio per un’idea asfittica di italianità. Mentre la tesi subordinata è che comunque il governo non può decidere su un simile tema perché in carica solo per gli affari correnti. Quest’ultima idea è stata già sconfessata, in punto di diritto, dalla dottrina costituzionale e dall’analisi dei precedenti, con l’aggiunta della condizione leggermente diversa di un governo mai formalmente sfiduciato. Ma, più che gli affari correnti qui c’entrano i conti correnti, quelli dei contribuenti colpiti per decenni da tasse frutto anche dell’indebitamento determinato dal flusso continuo di finanziamenti statali prima ad Alitalia e, recentemente, anche a Ita.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE