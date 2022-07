Perché ribellarsi al partito unico anti low cost  

Al direttore - Recentemente si è sviluppato un dibattito sugli incentivi alle low cost innescato da una Risoluzione presentata dell’on. Rosso. Partiamo da una costatazione: nel periodo 2009-2019, i passeggeri in Italia sono passati da 130 a 193 milioni e il numero di rotte è cresciuto del 43 per cento; raddoppiati inoltre i viaggiatori stranieri che hanno raggiunto il nostro Paese in aereo. Tutto ciò è stato possibile anche grazie alle politiche commerciali adottate dagli aeroporti nazionali. Risultati, questi, tutt’altro che banali da raggiungere. I gestori infatti operano in un contesto concorrenziale, in cui gli scali, europei e non, competono tra loro allo scopo di attirare flussi crescenti di passeggeri. Ciononostante si percepisce, in alcune posizioni ma anche in alcuni “silenzi”, un clima ostile agli incentivi ai vettori, nell’idea, errata, che questo possa andare a vantaggio della compagnia di riferimento nazionale e del trasporto aereo in generale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE