Il settore aereo è in crisi, ma la notizia della morte delle low-cost è esagerata

No, il modello delle compagnie low cost non è morto. In realtà questo modello è andato modificandosi nel corso degli anni tanto che molte delle compagnie low cost hanno un modello di business non così distante dalle compagnie tradizionali. Esiste una certa differenziazione per quanto riguarda la connettività delle compagnie aeree tramite l’utilizzo di hub o meno, ma tutte le società nel corso degli anni sono andate verso una maggiore efficienza operativa.

