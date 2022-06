Tagli, ritardi, cancellazioni. Prendere un aereo è diventato un incubo. E andrà pure peggio

Sarà un estate da incubo per chi vuole viaggiare. Colpa del tempo, della mancanza di piloti e delle compagnie che per risparmiare hanno tagliato il personale senza criterio (oltre che del Covid)

Prendere un aereo è un vero incubo, tra ritardi, cancellazioni, coincidenze perdute, biglietti non rimborsati, lunghe attese al check-in, overbooking. E’ cominciato a Pasqua ed è andato sempre peggio, mentre tutte le previsioni volgono al brutto: sarà una estate da incubo per chi vuol viaggiare. E’ colpa del tempo, della mancanza di piloti, delle compagnie che per risparmiare hanno tagliato senza criterio il personale. E’ colpa degli aeroporti che non si sono adeguati. E’ colpa del Covid-19. E’ colpa della guerra in Ucraina. La litania viene snocciolata giorno dopo giorno, ma non si riesce a capire se c’è un gran colpevole. Possiamo solo dire che siamo di fronte a un caso di scuola, anche se nella sua variante perversa.