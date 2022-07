Perché la vendita di Ita è solo nelle mani di Draghi

L’accordo con Msc e Lufthansa per l’acquisizione di Ita Airways è stato approvato dal Ministero dell’economia e finanze. Manca solo la firma del capo del governo che non vuole "lasciare le cose a metà" prima di terminare il suo mandato

Roma. La sorte di Ita Airways è nelle mani di Mario Draghi. L’accordo con Msc e Lufthansa per l’acquisizione rispettivamente del 60 per cento e del 20 per cento (il resto rimane per ora al Tesoro) è stato approvato dal Ministero dell’economia e finanze, azionista della compagnia, la vendita è incastonata in un dpcm (in Gazzetta ufficiale dal 2 marzo), a questo punto manca solo la firma del capo del governo il quale può portare il dossier al consiglio dei ministri, oppure varare l’intesa anche di propria iniziativa.