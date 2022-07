Ita, il tempo vola via e distrugge il valore

Ritardare la privatizzazione dell'ex Alitalia, oltre ai soldi, può far svanire i compratori. L'offerta di Msc-Lufthansa e la campagna elettorale di traverso

Il tempo distrugge il valore di Ita (l’ex Alitalia), come ha ricordato il suo presidente esecutivo Alfredo Altavilla. Il processo di rinazionalizzazione è costato ai contribuenti già 720 milioni di euro e la compagnia aerea continua a bruciare soldi pubblici. Nei primi due mesi e mezzo di operatività, Ita ha perso oltre 2 milioni di euro al giorno. Ora la privatizzazione voluta dal governo Draghi serve a mettere uno “stop loss” alla distruzione di valore e proprio per questo motivo il processo deve essere concluso in fretta.